17 жовтня 2025, 13:10

На Хмельниччині жінки заблокували авто ТЦК: поліція встановлює учасниць інциденту

17 жовтня 2025, 13:10
Скриншот із відео
Біля села Стріхівці Хмельницького району жінки заблокували автомобіль, у якому перебувала група оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомив Хмельницький обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

За інформацією обласного ТЦК, військовослужбовці діяли в межах чинного законодавства – ввічливо та коректно.

Блокування автомобіля припинили працівники Національної поліції, які встановлюють усіх причетних до інциденту осіб.

У Хмельницькому обласному ТЦК закликали громадян до правомірної поведінки та взаємної поваги, наголосивши, що перешкоджання законній діяльності військовослужбовців підпадає під дію ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, після низки гучних випадків "мобілізації" в Тернополі, в обласному ТЦК повідомили, що "заходи оповіщення" тепер проводять із залученням бойових підрозділів. Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства.

Читайте також: Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК

