Агента ФСБ в Хмельницком поймали "на горячем": собирал координаты для ударов по Украине

Фото: СБУ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленник наводил врага на ракетно-дроновые удары по объектам военной и критической инфраструктуры западного региона Украины.

Фигурант был завербован через телеграмм-каналы двумя сотрудниками ФСБ. Один из кураторов требовал от него передавать геолокации аэродромов ВСУ, второй – координаты электроподстанций, которые планировалось уничтожить, чтобы обесточить регион.

Кроме того, агент собирал данные о муниципальных учреждениях, подразделениях Нацполиции и частных авто стражей порядка для потенциального подрыва.

Злоумышленник был задержан "на горячем", когда он снимал на видео местную электроподстанцию. Во время обыска изъят смартфон с перепиской с кафирами, фото и видео украинских объектов.

Следователи сообщили задержанному о подозрении. Агент находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.