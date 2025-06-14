СБУ задержала жителя Запорожья, который наводил российские ракеты и дроны на город

фото: СБУ

Служба безопасности задержала агента ФСБ, который по заказу врага корректировал ракетные удары по Запорожью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Злоумышленником оказался 42-летний местный житель, работавший на оккупантов как корректировщик.

После вербовки агент получил задание от куратора: собирать координаты для наведения воздушных атак России по областному центру.

Чтобы навести российские авиаудары на потенциальные цели, агент снимал объекты на камеру и отмечал локации на гугл-картах.

Кроме того, мужчина установил рядом с одной из местных трасс скрытую камеру с функцией удаленного доступа для ФСБ. С помощью устройства оккупанты отслеживали количество бронетехники Сил обороны, двигавшейся в направлении южного фронта.

Злоумышленник был задержан. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, 14 июня Запорожье атаковали 14 вражеских шахедов.