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14 июня 2025, 12:44

СБУ задержала жителя Запорожья, который наводил российские ракеты и дроны на город

14 июня 2025, 12:44
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фото: СБУ
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Служба безопасности задержала агента ФСБ, который по заказу врага корректировал ракетные удары по Запорожью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Злоумышленником оказался 42-летний местный житель, работавший на оккупантов как корректировщик.

После вербовки агент получил задание от куратора: собирать координаты для наведения воздушных атак России по областному центру.

Чтобы навести российские авиаудары на потенциальные цели, агент снимал объекты на камеру и отмечал локации на гугл-картах.

Кроме того, мужчина установил рядом с одной из местных трасс скрытую камеру с функцией удаленного доступа для ФСБ. С помощью устройства оккупанты отслеживали количество бронетехники Сил обороны, двигавшейся в направлении южного фронта.

Злоумышленник был задержан. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, 14 июня Запорожье атаковали 14 вражеских шахедов.

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