СБУ задержала жителя Запорожья, который наводил российские ракеты и дроны на город
Служба безопасности задержала агента ФСБ, который по заказу врага корректировал ракетные удары по Запорожью
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Злоумышленником оказался 42-летний местный житель, работавший на оккупантов как корректировщик.
После вербовки агент получил задание от куратора: собирать координаты для наведения воздушных атак России по областному центру.
Чтобы навести российские авиаудары на потенциальные цели, агент снимал объекты на камеру и отмечал локации на гугл-картах.
Кроме того, мужчина установил рядом с одной из местных трасс скрытую камеру с функцией удаленного доступа для ФСБ. С помощью устройства оккупанты отслеживали количество бронетехники Сил обороны, двигавшейся в направлении южного фронта.
Злоумышленник был задержан. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, 14 июня Запорожье атаковали 14 вражеских шахедов.