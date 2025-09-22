Фото: СБУ

СБУ разоблачила в Киевской области двух агентов, работавших на ФСБ. Они переправляли в РФ украинские SIM-карты, которые использовались для дронов, атакующих Украину

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, наличие этих микрочипов позволяло оккупантам улучшать связь и навигацию беспилотников. Исполнителями задачи оказались два жителя Киевщины, один из них – бывший правоохранитель.

После инструктажа от российских спецслужб фигуранты покупали украинские SIM-карты, которые затем пересылали через сообщников в ЕС, чтобы замаскировать маршрут посылок. Оттуда карты отправляли в РФ, в частности, в Набережные Челны и Елабугу в Татарстане, где расположены заводы по изготовлению боевых беспилотников.

Кроме того, у агентов была задача вербовать работников украинских мобильных операторов, чтобы получать разведданные из "середины" телекоммуникационных сетей.

Контрразведка СБУ разоблачила вражескую разведактивность, задокументировала действия агентов и задержала их.

Во время обысков у фигурантов изъяли смартфоны с доказательствами контактов с куратором из ФСБ и зарубежными сообщниками, а также SIM-карты, подготовленные к "трафику" в РФ.

Задержанным объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают других участников этой сети, действующих на территории Евросоюза.

