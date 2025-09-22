09:44  22 сентября
Во Львовской области таможенники изъяли "препараты для омоложения" и духи на 1,3 млн грн
09:10  22 сентября
На Закарпатье на границе с Румынией задержали десятерых "путешественников"
08:36  22 сентября
На Буковине мотоцикл столкнулся с двумя автомобилями: двое пострадавших
UA | RU
UA | RU
22 сентября 2025, 10:49

На Киевщине задержали агентов ФСБ, которые поставляли россиянам украинские SIM-карты для дронов-камикадзе

22 сентября 2025, 10:49
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ разоблачила в Киевской области двух агентов, работавших на ФСБ. Они переправляли в РФ украинские SIM-карты, которые использовались для дронов, атакующих Украину

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, наличие этих микрочипов позволяло оккупантам улучшать связь и навигацию беспилотников. Исполнителями задачи оказались два жителя Киевщины, один из них – бывший правоохранитель.

После инструктажа от российских спецслужб фигуранты покупали украинские SIM-карты, которые затем пересылали через сообщников в ЕС, чтобы замаскировать маршрут посылок. Оттуда карты отправляли в РФ, в частности, в Набережные Челны и Елабугу в Татарстане, где расположены заводы по изготовлению боевых беспилотников.

Кроме того, у агентов была задача вербовать работников украинских мобильных операторов, чтобы получать разведданные из "середины" телекоммуникационных сетей.

Контрразведка СБУ разоблачила вражескую разведактивность, задокументировала действия агентов и задержала их.

Во время обысков у фигурантов изъяли смартфоны с доказательствами контактов с куратором из ФСБ и зарубежными сообщниками, а также SIM-карты, подготовленные к "трафику" в РФ.

Задержанным объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают других участников этой сети, действующих на территории Евросоюза.

Напомним, ранее СБУ задержала в Запорожье супругов-агентов РФ, которые готовили теракт против военных. Фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство у места дислокации военных или на маршрутах их передвижения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ задержание Киевская область агент рф дрон-камикадзе SIM-карты
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
На Львовщине задержали мужчину, который взорвал гранату в Зимней Воде
22 сентября 2025, 12:37
Удар по нефтебазе: украинский спасатель снял ужасные кадры с реактивным шахедом
22 сентября 2025, 12:35
Во Львовской области таможенники обнаружили партию iPhone и Samsung на 750 тысяч гривен, спрятанную в авто
22 сентября 2025, 12:28
Хасиды уже собрались в Умани: что там происходит
22 сентября 2025, 12:15
Возле границы в Одесской области заметили стаю диких кабанов
22 сентября 2025, 12:08
В Киеве осудили мужчину за квартирную кражу на Лесном массиве
22 сентября 2025, 11:47
На Буковине чиновница незаконно выписала себе премии на 100 тысяч
22 сентября 2025, 11:29
В Херсоне россияне убили женщину
22 сентября 2025, 11:15
В Днепре горел крупнейший рынок города
22 сентября 2025, 10:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »