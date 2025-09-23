Агента ФСБ у Хмельницькому впіймали "на гарячому": збирав координати для ударів по Україні

Фото: СБУ

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисник наводив ворога на ракетно-дронові удари по об'єктах військової та критичної інфраструктури західного регіону України.

Фігурант був завербований через телеграм-канали двома співробітниками ФСБ. Один із кураторів вимагав від нього передавати геолокації аеродромів ЗСУ, другий – координати електропідстанцій, що планувалося знищити, щоб знеструмити регіон.

Крім того, агент збирав дані про муніципальні установи, підрозділи Нацполіції та приватні авто правоохоронців для потенційного підриву.

Зловмисника затримали "на гарячому", коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію. Під час обшуку вилучено смартфон із листуванням з окупантами, фото та відео українських об'єктів.

Слідчі повідомили затриманому про підозру. Агент перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

