11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
09:43  23 вересня
$6 500 за мовчання про СЗЧ: хмельницькі поліцейські заблокували корупційну схему
07:39  23 вересня
Побили та пограбували: поліція затримала підозрюваних у грабежі в Києві
23 вересня 2025, 10:56

Агента ФСБ у Хмельницькому впіймали "на гарячому": збирав координати для ударів по Україні

23 вересня 2025, 10:56
Фото: СБУ
У Хмельницькому військова контррозвідка Служби безпеки затримала 31-річного місцевого жителя, завербованого ФСБ Росії

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисник наводив ворога на ракетно-дронові удари по об'єктах військової та критичної інфраструктури західного регіону України.

Фігурант був завербований через телеграм-канали двома співробітниками ФСБ. Один із кураторів вимагав від нього передавати геолокації аеродромів ЗСУ, другий – координати електропідстанцій, що планувалося знищити, щоб знеструмити регіон.

Крім того, агент збирав дані про муніципальні установи, підрозділи Нацполіції та приватні авто правоохоронців для потенційного підриву.

Зловмисника затримали "на гарячому", коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію. Під час обшуку вилучено смартфон із листуванням з окупантами, фото та відео українських об'єктів.

Слідчі повідомили затриманому про підозру. Агент перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

Хмельницька область агент рф співпраця з ворогом чоловік СБУ
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
