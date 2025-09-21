Иллюстративное фото

В Днепре признана женщина виновной в государственной измене. Она информировала россиян о координатах украинских военных

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Днепре судили жительницу Донецкой области. Женщину завербовал мужчина из Селидового, который за денежное вознаграждение сотрудничал с разведчиком отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена республики бригады тактического соединения Сухопутных войск РФ.

Женщина сообщала о расположении военнослужащих и военной техники ВСУ в лесополосе на автодороге между городами Селидово и Украинской Донецкой области. Также она сообщала россиянам, где находятся военные ВСУ и указала им адрес.

До удержания она успела почистить данные в телефоне. На заседании суда она все возражала. Однако ее вина была доказана.

Женщину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.