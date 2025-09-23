09:43  23 вересня
$6 500 за мовчання про СЗЧ: хмельницькі поліцейські заблокували корупційну схему
07:39  23 вересня
Побили та пограбували: поліція затримала підозрюваних у грабежі в Києві
00:20  23 вересня
Співачка Юлія Саніна зізналась, через що може сваритися з чоловіком
23 вересня 2025, 09:43

$6 500 за мовчання про СЗЧ: хмельницькі поліцейські заблокували корупційну схему

23 вересня 2025, 09:43
Фото: Національна поліція
У Хмельницькій області викрили корупційну схему, пов'язану з неповідомленням про факт скоєння злочину серед військовослужбовців (СЗЧ)

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.

Зазначається, що 48-річний мешканець Хмельницького, посилаючись на свої зв'язки у регіональній військовій службі правопорядку, гарантував "позитивне вирішення питання". Йшлося про неповідомлення правоохоронним органам про факт СЗЧ та поновлення на службі без будь-яких наслідків.

Зловмисника затримали після одержання ним 6 500 доларів.

Затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 240 000 гривень застави.

Зловмиснику світить до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині судитимуть правоохоронця та ексвійськового за "бізнес" на ухилянтах. Фігурантам загрожує до 9 років ув’язнення.

Читайте також: Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує

