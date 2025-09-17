08:15  17 сентября
17 сентября 2025, 08:15

В Донецкой области будут судить правоохранителя и экс-военного за "бизнес" на уклонистах

17 сентября 2025, 08:15
Фото: ГБР
Перед судом предстанут правоохранитель и бывший сотрудник ТЦК, обвиняемый в подделке документов для мужчин призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По данным следствия, они предлагали желающим уехать из Украины во время войны "услугу" за 20 тысяч долларов. Мужчинам производили фальшивые военно-учетные документы с подписью бывшего военного комиссара и печатями образца 2019 года.

Также дельцы вносили ложные сведения о непригодности к службе в реестр "Оберег". Проходить военно-врачебную комиссию мужчинам не нужно было. В случае затруднений злоумышленники требовали еще тысячу долларов.

Дело передали в суд. Фигурантам грозит до 9 лет заключения.

Напомним, дельцов задержали в апреле 2025 года при получении 20 тысяч долларов от "клиента".

