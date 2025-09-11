За скандальную главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли полный залог
За бывшего главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу внесли полную сумму залога
Как передает RegioNews, об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Отмечается, что по состоянию на 11 сентября сторона защиты предоставила САП подтверждающие документы о внесении залога и исполнении подозреваемой всех возложенных на него процессуальных обязанностей.
"Обращаем внимание на то, что пока не установлены обстоятельства, подтверждающие нарушение подозреваемой указанных обязанностей", – говорится в сообщении.
Напомним, скандальную Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).
Во время обысков у Татьяны Крупы обнаружили примерно 6 млн долларов наличными в разной валюте. Впоследствии суд арестовал ряд имущества должностной лица, в том числе изъятые во время обысков наличные. Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.
24 января Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе, сократив размер залога с 280 до 260 млн грн.