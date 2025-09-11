19:59  11 сентября
В Сумской области погиб известный украинский актер
19:31  11 сентября
В Киеве полиция расследует убийство женщины и ее несовершеннолетней дочери
15:14  11 сентября
Завтра в Украине похолодает до +16 градусов
11 сентября 2025, 22:12

За скандальную главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли полный залог

11 сентября 2025, 22:12
фото: inshe.tv
За бывшего главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу внесли полную сумму залога

Как передает RegioNews, об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что по состоянию на 11 сентября сторона защиты предоставила САП подтверждающие документы о внесении залога и исполнении подозреваемой всех возложенных на него процессуальных обязанностей.

"Обращаем внимание на то, что пока не установлены обстоятельства, подтверждающие нарушение подозреваемой указанных обязанностей", – говорится в сообщении.

Напомним, скандальную Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Во время обысков у Татьяны Крупы обнаружили примерно 6 млн долларов наличными в разной валюте. Впоследствии суд арестовал ряд имущества должностной лица, в том числе изъятые во время обысков наличные. Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

24 января Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе, сократив размер залога с 280 до 260 млн грн.

11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
