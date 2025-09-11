За скандальную главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли полный залог

фото: inshe.tv

Как передает RegioNews, об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что по состоянию на 11 сентября сторона защиты предоставила САП подтверждающие документы о внесении залога и исполнении подозреваемой всех возложенных на него процессуальных обязанностей.

"Обращаем внимание на то, что пока не установлены обстоятельства, подтверждающие нарушение подозреваемой указанных обязанностей", – говорится в сообщении.

Напомним, скандальную Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Во время обысков у Татьяны Крупы обнаружили примерно 6 млн долларов наличными в разной валюте. Впоследствии суд арестовал ряд имущества должностной лица, в том числе изъятые во время обысков наличные. Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

24 января Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе, сократив размер залога с 280 до 260 млн грн.