16:52  10 сентября
Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами
15:33  10 сентября
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10 сентября 2025, 19:37

В Хмельницкой области мужчина угнал почтовый автомобиль и скрывался в лесу

10 сентября 2025, 19:37
Фото: Национальная полиция
В Шепетовке на Хмельнитчине правоохранители за несколько часов обнаружили преступника, угнавшего автомобиль "Укрпочты"

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что на днях для правоохранителей поступило сообщение от работника "Укрпочты" о угоне служебного автомобиля "Citroen Jumper", припаркованного возле почтового отделения.

Полицейские оперативно ввели план "Перехват" и в течение нескольких часов разыскали похищенный автомобиль и задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель, который после похищения скрылся в лесу близ села Климентовичи.

Как установили правоохранители, мужчина увидел припаркованный автомобиль на улице Соборности, угнал его, а также мобильный телефон, водительские права и документы на транспортное средство. Проехав более 12 километров, он оставил автомобиль и скрылся в лесу.

Мужчине объявлено подозрение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, на Житомирщине 18-летний парень похитил мусоровоз. За такое преступление предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

10 сентября 2025
07 августа 2025
