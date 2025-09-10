В Хмельницкой области мужчина угнал почтовый автомобиль и скрывался в лесу

Фото: Национальная полиция

В Шепетовке на Хмельнитчине правоохранители за несколько часов обнаружили преступника, угнавшего автомобиль "Укрпочты"

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что на днях для правоохранителей поступило сообщение от работника "Укрпочты" о угоне служебного автомобиля "Citroen Jumper", припаркованного возле почтового отделения.

Полицейские оперативно ввели план "Перехват" и в течение нескольких часов разыскали похищенный автомобиль и задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель, который после похищения скрылся в лесу близ села Климентовичи.

Как установили правоохранители, мужчина увидел припаркованный автомобиль на улице Соборности, угнал его, а также мобильный телефон, водительские права и документы на транспортное средство. Проехав более 12 километров, он оставил автомобиль и скрылся в лесу.

Мужчине объявлено подозрение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

