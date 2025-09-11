19:59  11 вересня
На Сумщині загинув відомий український актор
19:31  11 вересня
У Києві поліція розслідує вбивство жінки та її неповнолітньої доньки
15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2025, 22:12

За скандальну голову Хмельницької МСЕК Крупу внесли повну заставу

11 вересня 2025, 22:12
Читайте также на русском языке
фото: inshe.tv
Читайте также
на русском языке

За колишню голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу внесли повну суму застави

Як передає RegioNews, про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що станом на 11 вересня сторона захисту надала САП підтверджувальні документи щодо внесення застави й виконання підозрюваною всіх покладених на неї процесуальних обовʼязків.

"Звертаємо увагу на те, що наразі не встановлено обставин, які підтверджують порушення підозрюваною зазначених обов’язків", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, скандальну Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні, звільнили з посади керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Під час обшуків у Тетяни Крупи виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом суд арештував низку майна посадовиці, зокрема вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

24 січня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі, скоротивши розмір застави з 280 до 260 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Хмельницька область Тетяна Крупа МСЕК корупція суд залог
Суд Києва залишив у СІЗО батька детектива НАБУ, який вів справу Міндіча
11 вересня 2025, 21:12
Київській забудовниці Владиславі Молчановій призначили 100 млн грн застави
11 вересня 2025, 17:07
На Хмельниччині чоловік викрав поштове авто і ховався в лісі
10 вересня 2025, 19:37
Всі новини »
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
Ексначальник сервісного центру МВС у Рівненській області забув задекларувати понад 3 млн грн
11 вересня 2025, 22:55
Що буде з цінами на капусту: експерти розповіли, на які цінники чекати українцям
11 вересня 2025, 22:50
На Волині літак скинув ракету на житловий будинок
11 вересня 2025, 22:41
Співак MELOVIN опинився в лікарні: артист розповів, що змусило його плакати
11 вересня 2025, 22:30
Атака російських дронів на Польщу. Які висновки?
11 вересня 2025, 21:57
Вартість картоплі в Україні змінилась: які ціни в супермаркетах
11 вересня 2025, 21:50
Співачка Олена Тополя розповіла, де ночує її родина після того, як їхня квартира пошкодилась внаслідок обстрілу
11 вересня 2025, 21:30
Суд Києва залишив у СІЗО батька детектива НАБУ, який вів справу Міндіча
11 вересня 2025, 21:12
На Дніпропетровщині дитина вистрелила собі в голову з пістолета
11 вересня 2025, 20:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »