За скандальну голову Хмельницької МСЕК Крупу внесли повну заставу

фото: inshe.tv

Як передає RegioNews, про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що станом на 11 вересня сторона захисту надала САП підтверджувальні документи щодо внесення застави й виконання підозрюваною всіх покладених на неї процесуальних обовʼязків.

"Звертаємо увагу на те, що наразі не встановлено обставин, які підтверджують порушення підозрюваною зазначених обов’язків", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, скандальну Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні, звільнили з посади керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Під час обшуків у Тетяни Крупи виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом суд арештував низку майна посадовиці, зокрема вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

24 січня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі, скоротивши розмір застави з 280 до 260 млн грн.