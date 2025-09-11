За скандальну голову Хмельницької МСЕК Крупу внесли повну заставу
За колишню голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу внесли повну суму застави
Як передає RegioNews, про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Зазначається, що станом на 11 вересня сторона захисту надала САП підтверджувальні документи щодо внесення застави й виконання підозрюваною всіх покладених на неї процесуальних обовʼязків.
"Звертаємо увагу на те, що наразі не встановлено обставин, які підтверджують порушення підозрюваною зазначених обов’язків", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, скандальну Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні, звільнили з посади керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).
Під час обшуків у Тетяни Крупи виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом суд арештував низку майна посадовиці, зокрема вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.
24 січня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі, скоротивши розмір застави з 280 до 260 млн грн.