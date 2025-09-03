01:25  03 вересня
03 вересня 2025, 10:39

Ворог знищив 10 гаражів на Хмельниччині, пожежа охопила ще 5

03 вересня 2025, 10:39
Фото: ДСНС Хмельниччини
Хмельницька область зазнала подвійної атаки російських військ уночі та зранку. Для ударів було застосовано ракети й безпілотники, що спричинило масштабну пожежу на території гаражного комплексу

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За попередніми даними, зруйновано 10 гаражів, ще 5 охопило вогнем.

Пожежу вже локалізовано, рятувальники продовжують гасіння та розбір конструкцій.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, цієї ночі в Хмельницькій області сталося дві атаки – одна вночі, друга зранку. Сили протиповітряної оборони успішно відпрацювали, збивши кілька ворожих цілей, проте були влучання, що спричинили значні пошкодження.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 3 вересня Росія запустила по Україні 526 повітряних цілей. Зафіксовано влучання трьох ракет і 69 дронів у 14 населених пунктах, ще в 14 місцях упали уламки збитих об'єктів.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар'єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
07 серпня 2025
