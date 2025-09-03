Ворог знищив 10 гаражів на Хмельниччині, пожежа охопила ще 5

Фото: ДСНС Хмельниччини

Хмельницька область зазнала подвійної атаки російських військ уночі та зранку. Для ударів було застосовано ракети й безпілотники, що спричинило масштабну пожежу на території гаражного комплексу

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За попередніми даними, зруйновано 10 гаражів, ще 5 охопило вогнем.

Пожежу вже локалізовано, рятувальники продовжують гасіння та розбір конструкцій.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, цієї ночі в Хмельницькій області сталося дві атаки – одна вночі, друга зранку. Сили протиповітряної оборони успішно відпрацювали, збивши кілька ворожих цілей, проте були влучання, що спричинили значні пошкодження.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 3 вересня Росія запустила по Україні 526 повітряних цілей. Зафіксовано влучання трьох ракет і 69 дронів у 14 населених пунктах, ще в 14 місцях упали уламки збитих об'єктів.