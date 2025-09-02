08:17  02 вересня
Вибух на Одещині: хлопець постраждав після того, як підняв невідомий предмет
01:50  02 вересня
В Угорщині з'явилась українська школа
14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2025, 07:28

Замість книг – наркотики: на Хмельниччині затримали 16-річного з PVP і канабісом

02 вересня 2025, 07:28
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Кам’янці-Подільському в міському парку по вулиці Шевченка поліцейські затримали 16-річного місцевого жителя, який займався розповсюдженням наркотиків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що правоохоронці помітили підозрілу поведінку підлітка та зупинили його для перевірки. Під час спілкування хлопець зізнався, що має при собі наркотики.

Під час поверхневої перевірки в його наплічнику виявили:

  • 12 зіп-пакетів із речовиною рослинного походження (канабіс);
  • 28 згортків із кристалічною речовиною, яка, як згодом підтвердила експертиза, є психотропною речовиною PVP (так звані "солі").

Підлітка затримали. Йому вже оголошено підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу – незаконне зберігання та збут наркотичних засобів.

Нагадаємо, нещодавно поліція викрила 18-річного учасника наркоугруповання, який розповсюджував наркотики та психотропні речовини в Одесі. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено понад 21 кг психотропу a-PVP, 100 г канабісу, мобільні телефони, SIM-картки та чорнові записи.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Хмельницька область підліток наркотики закладки канабіс PVP парк поліція
У Дніпрі викрили масштабну мережу наркоторговців
01 вересня 2025, 22:55
Мешканця Кривого Рогу судитимуть за незаконний посів та вирощування понад 600 кущів конопель
01 вересня 2025, 14:01
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Росіяни вночі запустили по Україні 150 дронів: є влучання на 30 локаціях
02 вересня 2025, 08:31
На Харківщині озброєний чоловік у балаклаві пограбував жінку та спалив її будинок
02 вересня 2025, 08:22
Вибух на Одещині: хлопець постраждав після того, як підняв невідомий предмет
02 вересня 2025, 08:17
На Чернігівщині внаслідок російської атаки поранені жінка та 14-річна дівчина
02 вересня 2025, 08:10
Китай заговорив про заміну ООН: що це означає для світу й України
02 вересня 2025, 08:00
Росіяни скинули авіабомби на Успенівку в Запорізькій області – загинув чоловік
02 вересня 2025, 07:56
У ДСНС показали наслідки масованої атаки дронів на Білу Церкву: зруйновані ангари та будівля підприємства
02 вересня 2025, 07:51
ЗСУ за добу ліквідували 800 російських загарбників
02 вересня 2025, 07:46
Суми під ударом дронів: виникла масштабна пожежа, серед постраждалих – дитина
02 вересня 2025, 07:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »