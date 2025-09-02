Замість книг – наркотики: на Хмельниччині затримали 16-річного з PVP і канабісом

Фото: Національна поліція

У Кам’янці-Подільському в міському парку по вулиці Шевченка поліцейські затримали 16-річного місцевого жителя, який займався розповсюдженням наркотиків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що правоохоронці помітили підозрілу поведінку підлітка та зупинили його для перевірки. Під час спілкування хлопець зізнався, що має при собі наркотики.

Під час поверхневої перевірки в його наплічнику виявили:

12 зіп-пакетів із речовиною рослинного походження (канабіс);

28 згортків із кристалічною речовиною, яка, як згодом підтвердила експертиза, є психотропною речовиною PVP (так звані "солі").

Підлітка затримали. Йому вже оголошено підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу – незаконне зберігання та збут наркотичних засобів.

