01 сентября 2025, 22:55

В Днепре разоблачили масштабную сеть наркоторговцев

01 сентября 2025, 22:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Днепре стражи порядка разоблачили наркоторговцев, которые на своем "бизнесе" ежемесячно зарабатывали около миллиона гривен. Они продавали "товар" в разные регионы Украины

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Организовал наркобизнес 33-летний мужчина. Он также привлек еще двух местных жителей. "Товар" они продавали через закладки, а также через отправку по почте. Расчет производился и наличными, и переводами на банковские карты.

Правоохранители провели более 10 обысков на территории Днепра и Киева, во время которых изъяли 1,7 кг каннабиса, 1 кг альфа-PVP, кокаин, амфетамин, мефедрон и MDMA, а также три автомобиля – Infiniti, Mazda и Daewoo Lanos, травматическое оружие и нарезное 2 гранат, денежные средства в разной валюте, средства связи, банковские карты, электронные весы и упаковочные материалы.

Предварительно наркоторговцы зарабатывали примерно полмиллиона гривен ежемесячно.

Мужчинам уже сообщили о подозрении ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Напомним, в начале августа в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

наркотики полиция Днепр
