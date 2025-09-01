Фото: Национальная полиция Украины

В Кривом Роге обнаружено масштабное незаконное выращивание конопли на частном участке

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Прокуроры Криворожской северной окружной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, которому инкриминируют незаконное изготовление и хранение наркотических средств, а также посев и выращивание конопли (ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины).

Согласно данным следствия, мужчина организовал незаконное выращивание конопли на территории своего домовладения. Он обустроил систему полива, осуществлял уход за растениями и культивацию с использованием мер конспирации, чтобы скрыть незаконную деятельность.

Во время обыска правоохранители изъяли более 600 кустов конопли и готовый каннабис. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

Теперь дело будет рассматривать суд, который определит степень ответственности подозреваемого.

