14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
13:34  01 сентября
На Житомирщине разоблачили группу, которая требовала деньги у TikTok-блоггеров
09:57  01 сентября
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2025, 14:01

Жителя Кривого Рога будут судить за незаконный посев и выращивание более 600 кустов конопли

01 сентября 2025, 14:01
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В Кривом Роге обнаружено масштабное незаконное выращивание конопли на частном участке

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Прокуроры Криворожской северной окружной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, которому инкриминируют незаконное изготовление и хранение наркотических средств, а также посев и выращивание конопли (ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины).

Согласно данным следствия, мужчина организовал незаконное выращивание конопли на территории своего домовладения. Он обустроил систему полива, осуществлял уход за растениями и культивацию с использованием мер конспирации, чтобы скрыть незаконную деятельность.

Во время обыска правоохранители изъяли более 600 кустов конопли и готовый каннабис. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

Теперь дело будет рассматривать суд, который определит степень ответственности подозреваемого.

Ранее сообщалось, в Харькове суд осудил мужчину за продажу наркотиков и оружия. Он хранил каннабис в собственной квартире и незаконно владел арсеналом оружия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кривой Рог конопля наркотики суд незаконное хранение Днепропетровская область
Прокуратура будет просить арест без права залога для подозреваемого в убийстве Парубия
01 сентября 2025, 13:18
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
01 сентября 2025, 09:57
В Кривом Роге подростки избили 15-летнюю девочку: полиция возбудила дело
01 сентября 2025, 07:47
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В Одесской области военнообязанного мужчину пытались вывезти в Молдову, спрятав в грузовике с напитками
01 сентября 2025, 16:59
Армия РФ увеличила количество ударов КАБами по Украине
01 сентября 2025, 16:58
В Киевской области разоблачена схема растраты более 10 млн грн при закупке школьных укрытий
01 сентября 2025, 16:39
Вся работа ТЦК – под запись: Минобороны вводит боди-камеры
01 сентября 2025, 16:29
Отсрочка от мобилизации не будет действовать для студентов, вышедших за рамки академической программы
01 сентября 2025, 16:22
Россияне атаковали работников ДТЭК на Днепропетровщине
01 сентября 2025, 16:19
В столице погиб мужчина, получивший удар током на крыше электропоезда
01 сентября 2025, 16:01
На Киевщине мужчина гулял с гранатой – дома хранил самодельное оружие
01 сентября 2025, 15:47
Уровень доверия украинцев к процессам восстановления растет, но пока без существенного прорыва – исследование
01 сентября 2025, 15:38
Исследование показало, как часто украинцы покупают новые смартфоны
01 сентября 2025, 15:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »