22 августа 2025, 15:23

Массовая гибель рыбы в реке Плоска в Хмельницком: что произошло

22 августа 2025, 15:23
Иллюстративное фото: Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства
В Хмельницком в реке Плоска зафиксировали массовую гибель рыбы. Городские власти обратились в правоохранительные органы

Об этом сообщил заместитель мэра Николай Ваврищук в Facebook, передает RegioNews.

"Утром наше управление экологии обнаружило гибель рыбы в реке Плоска в достаточно больших масштабах. Мы уже прошли большую часть реки и обнаружили потенциальное место вброса или утечки каких-либо химических веществ", – сообщил Ваврищук.

По его словам, сейчас городские власти обратились в правоохранительные органы и проинформировали Государственную экологическую инспекцию. Экоинспекция уже отобрала пробы воды.

В то же время, как уточнил заместитель мэра, несколько дней назад предварительные анализы не показывали никаких отклонений от нормы. Расследование продолжается.

Напомним, в Харьковской области задержали браконьера с уловом более 151 тыс. грн. Человек ловил рыбу с лодки с помощью запрещенной сетки. На нарушителя составили протокол об административном правонарушении.

Хмельницкий речка рыба полиция вода анализы экоинспекция
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
