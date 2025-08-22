Массовая гибель рыбы в реке Плоска в Хмельницком: что произошло

Иллюстративное фото: Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства

В Хмельницком в реке Плоска зафиксировали массовую гибель рыбы. Городские власти обратились в правоохранительные органы

Об этом сообщил заместитель мэра Николай Ваврищук в Facebook, передает RegioNews.

"Утром наше управление экологии обнаружило гибель рыбы в реке Плоска в достаточно больших масштабах. Мы уже прошли большую часть реки и обнаружили потенциальное место вброса или утечки каких-либо химических веществ", – сообщил Ваврищук.

По его словам, сейчас городские власти обратились в правоохранительные органы и проинформировали Государственную экологическую инспекцию. Экоинспекция уже отобрала пробы воды.

В то же время, как уточнил заместитель мэра, несколько дней назад предварительные анализы не показывали никаких отклонений от нормы. Расследование продолжается.

Напомним, в Харьковской области задержали браконьера с уловом более 151 тыс. грн. Человек ловил рыбу с лодки с помощью запрещенной сетки. На нарушителя составили протокол об административном правонарушении.