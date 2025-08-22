Фото: AI

Во временно оккупированном Крыму пересохли буровые скважины в шести населенных пунктах Бахчисарайского района. Воду для населения теперь привозят

Об этом сообщает "Суспільне Крим" со ссылкой на оккупационные власти, передает RegioNews.

Жителям Трудолюбовки, Глубокого Яра, Малого и Большого Садового, Сирени и Куйбышева воду теперь подвозят машинами.

Также ограничение подачи воды есть и в селе Казанки – из-за аварии там воду подают по графику.

По словам оккупационных властей, частично решить проблему должен водопровод от Счастливенского водохранилища, который планируют достроить до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму россияне устроили новую волну фильтраций – под видом проверки миграционного законодательства.