Канистры вместо кранов: в оккупированной Донецкой области воду подают раз в несколько недель
На временно оккупированной Донетчине ситуация с водоснабжением приобретает критический характер. В ряде районов воду подают только раз в несколько недель, а иногда люди вынуждены добывать ее своими силами
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Жители носят канистры из диких источников, бурят колодцы и переносят воду через лесополосы. В то же время российские "инструкторы" советуют одеваться проще и "поддерживать физическую форму", чтобы иметь возможность добраться до источников.
Фактически оккупационные власти не обеспечивают элементарных потребностей населения. Несмотря на миллиарды, которые Кремль тратит на войну против Украины, на решение проблемы с водой денег нет.
Напомним, во временно оккупированном Крыму шесть сел Бахчисарайского района остались без воды из-за пересохших скважин. Воду для населения теперь привозят.