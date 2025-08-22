Фото: ЦНС

На временно оккупированной Донетчине ситуация с водоснабжением приобретает критический характер. В ряде районов воду подают только раз в несколько недель, а иногда люди вынуждены добывать ее своими силами

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Жители носят канистры из диких источников, бурят колодцы и переносят воду через лесополосы. В то же время российские "инструкторы" советуют одеваться проще и "поддерживать физическую форму", чтобы иметь возможность добраться до источников.

Фактически оккупационные власти не обеспечивают элементарных потребностей населения. Несмотря на миллиарды, которые Кремль тратит на войну против Украины, на решение проблемы с водой денег нет.

Напомним, во временно оккупированном Крыму шесть сел Бахчисарайского района остались без воды из-за пересохших скважин. Воду для населения теперь привозят.