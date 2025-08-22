Масова загибель риби в річці Плоска у Хмельницькому: що сталося

Ілюстративне фото: Держагентство меліорації та рибного господарства

У Хмельницькому в річці Плоска зафіксували масову загибель риби. Міська влада звернулася до правоохоронних органів

Про це повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук у Facebook, передає RegioNews.

"Вранці наше управління екології виявило загибель риби в річці Плоска у досить великих масштабах. Ми вже пройшли велику частину річки й виявили потенційне місце вкиду або витоку якихось хімічних речовин", – повідомив Ваврищук.

За його словами, наразі міська влада звернулася до правоохоронних органів і поінформувала Державну екологічну інспекцію. Екоінспекція вже відібрала проби води.

Водночас, як уточнив заступник мера, кілька днів тому попередні аналізи води не показували жодних відхилень від норми. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Харківщині затримали браконьєра з уловом на понад 151 тис. грн. Чоловік ловив рибу з човна за допомогою забороненої сітки. На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення.