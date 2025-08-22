11:54  22 серпня
Знахідка з льодовикового періоду: на Полтавщині виявили бивень мамонта
09:35  22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
07:05  22 серпня
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
22 серпня 2025, 15:23

Масова загибель риби в річці Плоска у Хмельницькому: що сталося

22 серпня 2025, 15:23
Ілюстративне фото: Держагентство меліорації та рибного господарства
У Хмельницькому в річці Плоска зафіксували масову загибель риби. Міська влада звернулася до правоохоронних органів

Про це повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук у Facebook, передає RegioNews.

"Вранці наше управління екології виявило загибель риби в річці Плоска у досить великих масштабах. Ми вже пройшли велику частину річки й виявили потенційне місце вкиду або витоку якихось хімічних речовин", – повідомив Ваврищук.

За його словами, наразі міська влада звернулася до правоохоронних органів і поінформувала Державну екологічну інспекцію. Екоінспекція вже відібрала проби води.

Водночас, як уточнив заступник мера, кілька днів тому попередні аналізи води не показували жодних відхилень від норми. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Харківщині затримали браконьєра з уловом на понад 151 тис. грн. Чоловік ловив рибу з човна за допомогою забороненої сітки. На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення.

Хмельницький річка риба поліція вода аналізи екоінспекція
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Мер Павлограда про демонтаж сталінського танку: "Цінності для громади він не представляє"
22 серпня 2025, 16:39
Росіяни знову вдарили по Костянтинівці, є жертви
22 серпня 2025, 16:39
У Житомирі чоловік загинув після ножового поранення від "застільного товариша"
22 серпня 2025, 16:11
Такого фіналу він не очікував: у Луцьку хлопець освідчився коханій дівчині
22 серпня 2025, 15:58
На Тернопільщині чоловік до смерті побив знайому
22 серпня 2025, 15:55
Від завтра Подільський міст у Києві знову працюватиме в обох напрямках
22 серпня 2025, 15:38
На Київщині солдата судили за бійку з командиром
22 серпня 2025, 15:36
На Тернопільщині судитимуть зловмисників, які продали фальшивих водійських посвідчень на 35 млн грн
22 серпня 2025, 15:35
Під Києвом немає і не було ніякого виробництва ракет "Фламінго", – голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш"
22 серпня 2025, 15:15
