12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
UA | RU
UA | RU
20 августа 2025, 21:38

В Харьковской области задержали браконьера с уловом на сумму более 151 тыс. грн

20 августа 2025, 21:38
Читайте також українською мовою
Фото: "Мнение"
Читайте також
українською мовою

На реке Северский Донец в Чугуевском районе Харьковской области рыбоохранники разоблачили мужчину, который занимался незаконным выловом рыбы

Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.

Инцидент произошел 19 августа вблизи Печенег. Мужчина ловил рыбу с лодки с помощью запрещенной сети.

По информации Харьковского рыбоохранного патруля, у браконьера изъяли немалый улов. В лодке обнаружили 46 плоскирок, 10 серебристых карасей, семь окуней, столько же плотвы, а также трех карпов, трех сомов, одного судака, одного ерша и одну верховодку. Общий вес выловленной рыбы составил более 12 килограммов.

Специалисты подсчитали, что такими действиями нанесен ущерб рыбному хозяйству на сумму более 151 тысячи гривен. У нарушителя изъяли лодку, сеть и сам улов. На мужчину составили протокол об административном правонарушении.

Материалы дела передадут в суд, который определит ответственность для браконьера.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области во время нереста инспекторы разоблачили нарушителя с багажником, полным раков. После обнаружения улова на место происшествия прибыли правоохранители для установления обстоятельств инцидента.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Чугуев река браконьеры рыба патруль незаконная добыча
Прыгнул с моста и едва не погиб: в Днепре спасли мужчину
20 августа 2025, 21:16
Удар по мирному авто на Харьковщине: погибли мужчина и женщина
20 августа 2025, 12:58
Международная помощь для спасателей: Харьковщина получила современное оборудование
20 августа 2025, 12:27
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
В Запорожье кафиры убили женщину
20 августа 2025, 21:45
Прыгнул с моста и едва не погиб: в Днепре спасли мужчину
20 августа 2025, 21:16
Марьяна Безуглая подает в суд из-за "незаконности решения Регламентного комитета"
20 августа 2025, 20:45
В Киеве 1 из 8 укрытий существует только "на бумаге", – Офис Омбудсмена
20 августа 2025, 20:02
В Харькове мужчина, который регулярно избивал жену, может оказаться за решеткой
20 августа 2025, 19:56
ДТП в Закарпатье: столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
20 августа 2025, 19:22
В Украине заработала электронная очередь в ТЦК
20 августа 2025, 19:05
В Харьковской области состоится онлайн-встреча властей и бизнеса
20 августа 2025, 19:00
Политравмы и ушибы: в Ровенской области автомобиль сбил 33-летнюю женщину на "зебре"
20 августа 2025, 18:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »