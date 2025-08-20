В Харьковской области задержали браконьера с уловом на сумму более 151 тыс. грн
На реке Северский Донец в Чугуевском районе Харьковской области рыбоохранники разоблачили мужчину, который занимался незаконным выловом рыбы
Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.
Инцидент произошел 19 августа вблизи Печенег. Мужчина ловил рыбу с лодки с помощью запрещенной сети.
По информации Харьковского рыбоохранного патруля, у браконьера изъяли немалый улов. В лодке обнаружили 46 плоскирок, 10 серебристых карасей, семь окуней, столько же плотвы, а также трех карпов, трех сомов, одного судака, одного ерша и одну верховодку. Общий вес выловленной рыбы составил более 12 килограммов.
Специалисты подсчитали, что такими действиями нанесен ущерб рыбному хозяйству на сумму более 151 тысячи гривен. У нарушителя изъяли лодку, сеть и сам улов. На мужчину составили протокол об административном правонарушении.
Материалы дела передадут в суд, который определит ответственность для браконьера.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области во время нереста инспекторы разоблачили нарушителя с багажником, полным раков. После обнаружения улова на место происшествия прибыли правоохранители для установления обстоятельств инцидента.