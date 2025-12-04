12:40  04 декабря
04 декабря 2025, 11:56

В Херсоне из-за атак РФ остановили ТЭЦ: без тепла более 40 тысяч абонентов

04 декабря 2025, 11:56
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Херсоне из-за интенсивных российских обстрелов приостановлена работа местной ТЭЦ. Без отопления остались 470 домов – более 40,5 тысяч абонентов

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, в течение последних дней оккупанты массированно атаковали ТЭЦ дронами, артиллерией и другими видами вооружения. В результате ударов серьезно повреждены здания и оборудование станции.

Из-за разрушения работу ТЭЦ полностью приостановили. Власти организуют оперативное совещание, чтобы рассмотреть возможности альтернативного теплоснабжения для жителей, подключенных к станции.

Также ведутся переговоры с партнерами по обеспечению электрообогревателями и другими средствами для обогрева.

В городе продолжают работать Пункты несокрушимости, где можно согреться, зарядить телефон и связаться с близкими.

Для консультаций доступны телефоны областного контактного центра:
0800 101 102, 0800 330 951.

Напомним, ночью 4 декабря российская армия атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Без света почти 52 тысяч абонентов. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.

