Фото: ГСЧС

Ночью 4 декабря российские войска коварно нанесли повторный удар по месту ликвидации предыдущей атаки БпЛА в Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

К счастью, в этот момент огнеборцы находились в укрытии.

В результате атаки повреждена пожарная техника подразделения ГСЧС.

Напомним, в ночь на 4 декабря Одесса снова подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников. Есть повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры. Число пострадавших возросло до семи.

Россияне ударили по энергообъекту ДТЭК: без света – около 52 тысяч абонентов.