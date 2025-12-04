У Херсоні через атаки РФ зупинили ТЕЦ: без тепла понад 40 тисяч абонентів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Херсоні через інтенсивні російські обстріли призупинено роботу місцевої ТЕЦ. Без опалення залишилися 470 будинків – понад 40,5 тисячі абонентів

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, протягом останніх днів окупанти масовано атакували ТЕЦ дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Унаслідок ударів серйозно пошкоджені будівлі та обладнання станції.

Через руйнування роботу ТЕЦ повністю призупинили. Влада організовує оперативну нараду, щоб розглянути можливості альтернативного теплопостачання для мешканців, які були під’єднані до станції.

Також ведуться перемовини з партнерами щодо забезпечення людей електрообігрівачами та іншими засобами для обігріву.

У місті продовжують працювати Пункти незламності, де можна зігрітися, зарядити телефон та зв’язатися з близькими.

Для консультацій доступні телефони обласного контактного центру:

0800 101 102, 0800 330 951.

Нагадаємо, вночі 4 грудня російська армія атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Без світла майже 52 тисячі абонентів. Енергетики працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику.