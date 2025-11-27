В Херсоне в микрорайоне Корабел 200 человек живут без света и газа

Скриншот с видео

Микрорайон Корабел в Херсоне остается одним из самых опасных. Несмотря на риски, в районе проживают около 200 человек

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Вместе с начальником Херсонской ГВА Ярославом Шанько Прокудин встретился с жителями, чтобы откровенно обсудить ситуацию.

По его словам, жителей больше всего волнует восстановление электроснабжения, которое усложняется из-за постоянных вражеских обстрелов.

"Отправить туда специалистов и технику – значит подставить их под прямой удар. Задача сложная, но мы сделаем все, что в наших силах", – отметил он.

Кроме того, микрорайон остался без газоснабжения, что затрудняет подготовку к зиме. Для поддержки жителей обсуждают доставку топлива, генераторов, гуманитарной помощи, лекарства, а также увеличение часов подачи воды.

Напомним, накануне в Херсоне российские военные с дрона сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль. Погибла 34-летняя херсонка и 6-летний ребенок.

Ранее в Херсонской области военные РФ обстреляли маршрутку и полицейское авто. В результате атаки погибли и ранены.