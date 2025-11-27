У Херсоні в мікрорайоні Корабел 200 людей живуть без світла та газу

Скриншот із відео

Мікрорайон Корабел у Херсоні залишається одним із найбільш небезпечних. Попри ризики, у районі наразі проживають близько 200 людей

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Разом із начальником Херсонської МВА Ярославом Шаньком Прокудін зустрівся з мешканцями, щоб відверто обговорити ситуацію.

За його словами, мешканців найбільше хвилює відновлення електропостачання, яке ускладнюється через постійні ворожі обстріли.

"Відправити туди фахівців і техніку – означає підставити їх під прямий удар. Завдання складне, але ми зробимо все, що в наших силах", – зазначив він.

Крім того, мікрорайон залишився без газопостачання, що ускладнює підготовку до зими. Для підтримки мешканців обговорюють доставку палива, генераторів, гуманітарної допомоги, ліків, а також збільшення годин подачі води.

Нагадаємо, напередодні в Херсоні російській військові з дрона скинули вибухівку на цивільний автомобіль. Загинула 34-річна херсонка та 6-річна дитина.

Раніше на Херсонщині військові РФ обстріляли маршрутку та поліцейське авто. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.