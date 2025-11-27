В Харьковской области из-за атаки БпЛА загорелся дом: есть пострадавшие

Фото: ГСЧС Харьковщины

Ночью 27 ноября в поселке Старый Салтов в результате атаки вражеских беспилотников загорелся частный дом. Площадь пожара составила 30 кв. м

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что от взрывов пострадали два человека: мужчина 1941 года рождения и женщина 1951 года рождения. Пострадавшие получили острую реакцию на стресс.

К ликвидации последствий атак привлекли 8 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС, включая медицинский расчет и офицер-спасатель общины.

Напомним, в ночь на 27 ноября РФ атаковала Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками, около 90 из них - "шахеды". Зафиксировано попадание 42 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.