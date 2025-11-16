Фото: Национальная полиция

Российская армия продолжает террор мирного населения Херсона. За прошедшие сутки враг применял артиллерию, беспилотники разных типов и сбросы взрывных устройств из БПЛА

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, в результате обстрелов пострадали 39 частных и 7 многоквартирных домов, повреждены газопроводы, линии электропередач, три автомобиля, коммунальное учреждение, маршрутный автобус, служебный автомобиль полиции, торговый киоск и гараж.

В Днепровском районе погибла 88-летняя женщина, также получили повреждения гараж и автомобиль.

В Никольском районе погиб 37-летний мужчина.

В Белозерке получил ранение 53-летний мужчина, у него диагностирована сотрясение мозга.

В Центральном районе Херсона зафиксировано два случая ранения: 51-летняя женщина с осколочным ранением головы и 70-летний мужчина с акуобаротравмой и потерей слуха.

В Корабельном районе погиб 75-летний мужчина, еще два человека получили ранения разной степени тяжести. Здесь также повреждены пять частных домов и один многоквартирный.

В Корабельном районе пострадала 84-летняя женщина, у нее акуобаротравма и гипертонический криз.

В Камышанах тяжело ранена 61-летняя женщина, у которой диагностирована проникающая черепно-мозговая травма.

Вечером в Херсоне из-за ударов беспилотников получили ранения двое местных жителей – 56-летний и 37-летний мужчины.



Напомним, сегодня, 16 ноября, враг атаковал Холодногорский район Харькова, используя беспилотник типа "Молния". Удар пришелся на детскую площадку. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.