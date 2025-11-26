22:09  26 ноября
В Херсоне россияне убили женщину с ребенком
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +20
В Киевской области женщина зарезала своего мужа из-за пророссийских взглядов
В Херсоне россияне убили женщину с ребенком

иллюстративное фото: из открытых источников
Российские военные с дрона сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В Корабельном районе Херсона российские террористы убили женщину с ребенком. Около 19:40 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, из-за чего на месте погибла 34-летняя херсонка и 6-летний ребенок", – говорится в сообщении.

По его словам, также ранен 50-летний мужчина.

Как сообщалось, в Херсонской области военные РФ обстреляли маршрутку и полицейское авто. В результате атаки погибли и ранены.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
