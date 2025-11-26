В Херсоне россияне убили женщину с ребенком
Российские военные с дрона сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"В Корабельном районе Херсона российские террористы убили женщину с ребенком. Около 19:40 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, из-за чего на месте погибла 34-летняя херсонка и 6-летний ребенок", – говорится в сообщении.
По его словам, также ранен 50-летний мужчина.
Как сообщалось, в Херсонской области военные РФ обстреляли маршрутку и полицейское авто. В результате атаки погибли и ранены.
