В Херсоне россияне убили женщину с ребенком

иллюстративное фото: из открытых источников

Российские военные с дрона сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В Корабельном районе Херсона российские террористы убили женщину с ребенком. Около 19:40 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, из-за чего на месте погибла 34-летняя херсонка и 6-летний ребенок", – говорится в сообщении.

По его словам, также ранен 50-летний мужчина.

Как сообщалось, в Херсонской области военные РФ обстреляли маршрутку и полицейское авто. В результате атаки погибли и ранены.