Фото: полиция

За прошедшие сутки под удары разных типов российского вооружения попали 25 населенных пунктов Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Зафиксированы следующие последствия:

Зноб-Новгородская громада – поврежден автомобиль, раненый 37-летний мужчина.

Верхнесыворотская громада – повреждено домовладение.

Сумская городская громада – поврежден частный дом.

Кроме того, ночью 27 ноября российские войска атаковали Кролевец ударными БпЛА. К сожалению, в результате атаки погиб 53-летний местный житель.

Правоохранители продолжают фиксировать последствия российских атак.

Напомним, за последние сутки российские оккупанты нанесли 590 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрела Запорожского района пострадала женщина.