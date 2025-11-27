Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 27 ноября РФ атаковала Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками, около 90 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 92 вражеских беспилотника, атаковавших север, юг и восток Украины.

Зафиксировано попадание 42 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Напомним, ночью 27 ноября российская армия снова атаковала Одесщину ударными беспилотниками. Повреждены дома, конно-спортивный клуб и АЗС. К счастью, обошлось без пострадавших.