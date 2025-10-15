Фото: Херсонская МВА

Сегодня утром в Корабельном районе Херсона вражеский дрон сбросил взрывчатку возле троллейбуса, курсировавшего по маршруту №9

Об этом сообщила Херсонская ГBA, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки было разбито лобовое стекло транспорта.

К счастью, водитель и пассажиры не пострадали.

Напомним, в сентябре российские военные атаковали микроавтобус в Запорожской области. В результате атаки ранения получил 60-летний мужчина.

Ранее российский беспилотник ударил по автобусу с мирными жителями вблизи села Иволжанское в Юнаковской общине Сумского района. В момент атаки в автобусе находились 39 пассажиров, есть погибшие.