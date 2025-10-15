В Херсоне дрон сбросил взрывчатку возле троллейбуса: пассажиры не пострадали
Сегодня утром в Корабельном районе Херсона вражеский дрон сбросил взрывчатку возле троллейбуса, курсировавшего по маршруту №9
Об этом сообщила Херсонская ГBA, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате атаки было разбито лобовое стекло транспорта.
К счастью, водитель и пассажиры не пострадали.
Напомним, в сентябре российские военные атаковали микроавтобус в Запорожской области. В результате атаки ранения получил 60-летний мужчина.
Ранее российский беспилотник ударил по автобусу с мирными жителями вблизи села Иволжанское в Юнаковской общине Сумского района. В момент атаки в автобусе находились 39 пассажиров, есть погибшие.
На Днепропетровщине сбили 37 БпЛА: ранен 19-летний пареньВсе новости »
15 октября 2025, 09:27В Чернигове горел объект инфраструктуры после падения российского дрона
15 октября 2025, 08:41Запорожская область под огнем: ранен пожилой мужчина, повреждены жилье и инфраструктура
15 октября 2025, 07:34
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Тернополе водитель Daewoo сбил 50-летнюю женщину
15 октября 2025, 13:04В Одесской области водитель автомобиля "ВАЗ" сбил 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте
15 октября 2025, 12:53В Запорожье мужчина купил почти миллион авто, которого не существует
15 октября 2025, 12:47Геннадий Труханов: продолжаю исполнять обязанности мэра и готовлюсь в суд
15 октября 2025, 12:16В Киеве разоблачили псевдоцелителя, продававшего ритуалы родственникам пропавших без вести
15 октября 2025, 11:55Из Днепра в Одессу: Лысак официально возглавил вновь созданную городскую военную администрацию
15 октября 2025, 11:42В Харькове мачеха жестоко избила 3-летнего ребенка: мальчик не выжил
15 октября 2025, 11:30Зеленский назначил главу Одесской городской военной администрации
15 октября 2025, 11:15Украина повторно атаковала нефтяной терминал в Феодосии: повреждены 16 резервуаров
15 октября 2025, 10:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все блоги »