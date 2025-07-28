Россияне атаковали автобус с гражданскими на Сумщине: есть погибшие и раненые
В воскресенье, 27 июля, около 16:30 российский беспилотник ударил по автобусу с мирными жителями вблизи села Иволжанское в Юнаковской общине Сумского района.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров , передает RegioNews.
По предварительным данным, погибли три человека, еще 19 получили ранения. Одна из пострадавших женщин находится в крайне тяжелом состоянии.
В момент атаки в автобусе находились 39 пассажиров. Пострадавшие и остальные люди были эвакуированы на безопасную территорию.
Погибшие — жители Юнаковской общины, которые были эвакуированы в Сумы, но периодически возвращались в свои дома и хозяйства в приграничной зоне.
Григоров добавил, что автобус раньше уже попадал во вражеские обстрелы, но этот рейс стал трагическим.
Напомним, на днях оккупационные войска РФ атаковали в Херсоне транспортное средство работников одного из городских коммунальных предприятий. Один человек погиб, есть тяжело раненые.