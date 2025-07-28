Россияне атаковали автобус с гражданскими на Сумщине: есть погибшие и раненые

фото: Сумская ОВА

В воскресенье, 27 июля, около 16:30 российский беспилотник ударил по автобусу с мирными жителями вблизи села Иволжанское в Юнаковской общине Сумского района.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров , передает RegioNews.

По предварительным данным, погибли три человека, еще 19 получили ранения. Одна из пострадавших женщин находится в крайне тяжелом состоянии.

В момент атаки в автобусе находились 39 пассажиров. Пострадавшие и остальные люди были эвакуированы на безопасную территорию.

Погибшие — жители Юнаковской общины, которые были эвакуированы в Сумы, но периодически возвращались в свои дома и хозяйства в приграничной зоне.

Григоров добавил, что автобус раньше уже попадал во вражеские обстрелы, но этот рейс стал трагическим.

