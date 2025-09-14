Россияне атаковали автобус в Запорожской области

фото: Иван Федоров

Российские военные атаковали микроавтобус в Запорожской области. В результате удара ранен мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

Как отмечается, в одном из поселков Пологовского района россияне совершили атаку беспилотником. Из-за удара fpv-дроном поврежден микроавтобус.

В результате атаки ранения получил 60-летний мужчина.

Напомним, в течение 11 сентября российские кафиры нанесли 440 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак на Пологовский район погиб один человек.