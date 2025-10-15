Фото: Херсонська МВА

Сьогодні зранку в Корабельному районі Херсона ворожий дрон скинув вибухівку біля тролейбусу, який курсував маршрутом №9

Про це повідомила Херсонська МВА, передає RegioNews.

Зазначаєтьс, що внаслідок атаки було розбито лобове скло транспорту.

На щастя, водійка та пасажири не постраждали.

Нагадаємо, у вересні російській військові атакували мікроавтобус у Запорізькій області. Внаслідок атаки поранення отримав 60-річний чоловік.

Раніше російський безпілотник вдарив по автобусу з мирними мешканцями поблизу села Іволжанське, що у Юнаківській громаді Сумського району. У момент атаки в автобусі перебували 39 пасажирів, є загиблі.