У Херсоні дрон скинув вибухівку біля тролейбуса: пасажири не постраждали
Сьогодні зранку в Корабельному районі Херсона ворожий дрон скинув вибухівку біля тролейбусу, який курсував маршрутом №9
Про це повідомила Херсонська МВА, передає RegioNews.
Зазначаєтьс, що внаслідок атаки було розбито лобове скло транспорту.
На щастя, водійка та пасажири не постраждали.
Нагадаємо, у вересні російській військові атакували мікроавтобус у Запорізькій області. Внаслідок атаки поранення отримав 60-річний чоловік.
Раніше російський безпілотник вдарив по автобусу з мирними мешканцями поблизу села Іволжанське, що у Юнаківській громаді Сумського району. У момент атаки в автобусі перебували 39 пасажирів, є загиблі.
