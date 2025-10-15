09:39  15 жовтня
На Київщині чоловік забив співмешканку до смерті: йому загрожує до 10 років
07:47  15 жовтня
У Луцьку оштрафували працівника ТЦК за невімкнену бодікамеру
01:30  15 жовтня
Співак EL Кравчук зізнався, чи хоче він дітей
15 жовтня 2025, 10:38

У Херсоні дрон скинув вибухівку біля тролейбуса: пасажири не постраждали

15 жовтня 2025, 10:38
Фото: Херсонська МВА
Сьогодні зранку в Корабельному районі Херсона ворожий дрон скинув вибухівку біля тролейбусу, який курсував маршрутом №9

Про це повідомила Херсонська МВА, передає RegioNews.

Зазначаєтьс, що внаслідок атаки було розбито лобове скло транспорту.

На щастя, водійка та пасажири не постраждали.

Нагадаємо, у вересні російській військові атакували мікроавтобус у Запорізькій області. Внаслідок атаки поранення отримав 60-річний чоловік.

Раніше російський безпілотник вдарив по автобусу з мирними мешканцями поблизу села Іволжанське, що у Юнаківській громаді Сумського району. У момент атаки в автобусі перебували 39 пасажирів, є загиблі.

09 жовтня 2025
07 серпня 2025
