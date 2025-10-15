На Днепропетровщине сбили 37 БпЛА: ранен 19-летний парень

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В ночь на 15 октября российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. ПВО сбила 37 БПЛА, однако несколько попаданий были успешными

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак в Павлограде, Каменском и Славгородском общинах Синельниковского района вспыхнули пожары.

Спасатели оперативно их ликвидировали.

Повреждены объекты энергетики, транспортной и промышленной инфраструктуры. В результате атак пострадал 19-летний парень. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Межевской общине FPV-дрон попал в частный дом, где также произошел пожар.

Продолжались удары по Никопольщине, а также Покровской и Марганецкой общинах. Агрессор применял FPV-дроны и реактивные системы залпового огня "Град".

Местные власти и спасатели продолжают ликвидацию последствий атак.

Напомним, в ночь на 15 октября Черниговщину снова атаковали российские беспилотники. В областном центре из-за падения дрона произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.