07:47  15 октября
В Луцке оштрафован работник ТЦК за невключенную бодикамеру
01:30  15 октября
Певец EL Кравчук признался, хочет ли он детей
00:30  15 октября
"Я буду жесткая": Джамала раскритиковала заявки от артистов на Евровидение
UA | RU
UA | RU
15 октября 2025, 07:34

Запорожская область под огнем: ранен пожилой мужчина, повреждены жилье и инфраструктура

15 октября 2025, 07:34
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За сутки войска РФ нанесли 649 ударов по 16 населенным пунктам Запорожского района. Поступило 26 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак ранен 63-летний мужчина.

По данным областной военной администрации оккупанты:

  • нанесли 9 авиационных ударов по Орехову, Белогорью, Новоандреевке, Малиновке и Полтавке;
  • 423 БпЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Терноватое, Терновку, Таврическое, Плавное, Степное, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку, Чаривное, Белогорье, Малиновку и Полтавку;
  • зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Натальевке, Новоандреевке, Малой Токмачке и Малиновке;
  • нанесли 213 артиллерийских ударов по Плавням, Степному, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Новоандреевке, Чаривному, Белогорью, Малиновке и Полтавке.

Напомним, на днях в Пологовском районе Запорожской области в результате удара беспилотника по гражданскому авто погибли супруги. В автомобиле находились 53-летний мужчина и его 57-летняя жена.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область война атака обстрелы БПЛА РСЗВ Град гражданские ранение мужчина
Новые потери в Донецкой области: россияне захватили сразу три населенных пункта
15 октября 2025, 07:11
В 40 населенных пунктах Харьковской области объявили принудительную эвакуацию
14 октября 2025, 22:05
В Днепропетровской области из-за атак дронов погибла женщина, повреждены дома
14 октября 2025, 18:51
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
РФ атаковала Украину 113 БПЛА: ПВО сбила 86 дронов
15 октября 2025, 10:19
В Запорожской области ввели графики аварийных отключений: что нужно знать
15 октября 2025, 09:53
На Киевщине мужчина забил сожительницу до смерти: ему грозит до 10 лет
15 октября 2025, 09:39
На Днепропетровщине сбили 37 БпЛА: ранен 19-летний парень
15 октября 2025, 09:27
Потери врага за сутки: минус 1070 россиян и почти две сотни единиц техники
15 октября 2025, 09:14
День славы Трампа, неделя Украины в США и перспективы мирных переговоров
15 октября 2025, 08:56
В Чернигове горел объект инфраструктуры после падения российского дрона
15 октября 2025, 08:41
Днепропетровщина и соседние области остались без света из-за экстренных отключений
15 октября 2025, 08:30
На Киевщине и Полтавщине ликвидировали наркобанду: 8 фигурантам объявили подозрение
15 октября 2025, 08:25
"Мольфар" в соцсетях обманывал киевлян на тысячи гривен: ему сообщили о подозрении
15 октября 2025, 08:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »