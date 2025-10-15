В Чернигове горел объект инфраструктуры после падения российского дрона

Фото: ГСЧС Черниговщины

В ночь на 15 октября Черниговщину снова атаковали российские беспилотники. К счастью, обошлось без пострадавших

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в Чернигове из-за падения дрона произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры.

В Новгород-Северском районе в Семеновке вражеский дрон попал в жилой дом.

Спасатели оперативно ликвидировали последствия атак.

Напомним, за прошедшие сутки войска РФ нанесли 649 ударов по 16 населенным пунктам Запорожского района, ранен пожилой мужчина. Поступило 26 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры