Россияне атаковали Корабельный район Херсона: есть погибшие и раненая

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня, 8 октября, около 07:30 российские войска атаковали Корабельный район Херсона. В результате обстрела два человека погибли, еще один – ранен

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеского удара смертельные ранения получила 62-летняя женщина и пожилой мужчина, личность которого устанавливают.

Также в больницу доставили 55-летнюю херсонку. У нее диагностировали взрывную травму, ранение туловища и конечностей. Пострадала – под наблюдением медиков.

Напомним, накануне российские оккупанты обстреляли Корабельный и Днепровский районы Херсона. Есть погибший и раненые.