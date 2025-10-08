11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08:44  08 октября
В Киеве малолетние дети подожгли подъезд многоэтажки
08 октября 2025, 09:43

Россияне атаковали Корабельный район Херсона: есть погибшие и раненая

08 октября 2025, 09:43
Иллюстративное фото: из открытых источников
Сегодня, 8 октября, около 07:30 российские войска атаковали Корабельный район Херсона. В результате обстрела два человека погибли, еще один – ранен

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеского удара смертельные ранения получила 62-летняя женщина и пожилой мужчина, личность которого устанавливают.

Также в больницу доставили 55-летнюю херсонку. У нее диагностировали взрывную травму, ранение туловища и конечностей. Пострадала – под наблюдением медиков.

Напомним, накануне российские оккупанты обстреляли Корабельный и Днепровский районы Херсона. Есть погибший и раненые.

