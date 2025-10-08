Россияне атаковали Корабельный район Херсона: есть погибшие и раненая
Сегодня, 8 октября, около 07:30 российские войска атаковали Корабельный район Херсона. В результате обстрела два человека погибли, еще один – ранен
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеского удара смертельные ранения получила 62-летняя женщина и пожилой мужчина, личность которого устанавливают.
Также в больницу доставили 55-летнюю херсонку. У нее диагностировали взрывную травму, ранение туловища и конечностей. Пострадала – под наблюдением медиков.
Напомним, накануне российские оккупанты обстреляли Корабельный и Днепровский районы Херсона. Есть погибший и раненые.
