В Сумской области вражеский дрон попал в дом: пострадала семья, 4-летняя девочка – в тяжелом состоянии
В селе Краснопольской громады российский ударный дрон попал в жилой дом
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
В результате атаки пострадала семья – госпитализированы 4-летняя девочка, ее мать и бабушка.
Ребенок находится в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами. Врачи борются за жизнь девочки, решается вопрос о транспортировке в больницу "Охматдет".
Напомним, в городе Шостка в Сумской области возобновили газоснабжение после массированных российских ударов. Аварийные работы продолжались около суток.
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: в полиции рассказали подробности
08 октября 2025, 09:39В Ровно женщина выпрыгнула из окна шестого этажа: подробности трагедии
08 октября 2025, 09:15"Томагавки" и контроль: что на самом деле беспокоит Вашингтон
08 октября 2025, 09:14На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08 октября 2025, 08:57"Миллионер из БЭБ": как во Львове семья чиновника зарабатывает на ресторане
08 октября 2025, 08:54Россияне снова ударили по энергообъекту на Черниговщине: без света – более 4,5 тысячи абонентов
08 октября 2025, 08:46В Киеве малолетние дети подожгли подъезд многоэтажки
08 октября 2025, 08:44Украина может получить от Чехии партию модернизированных танков
08 октября 2025, 08:37На Киевщине умер мужчина, приехавший проходить военно-врачебную комиссию
08 октября 2025, 08:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все блоги »