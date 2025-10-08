Иллюстративное фото: из открытых источников

В селе Краснопольской громады российский ударный дрон попал в жилой дом

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В результате атаки пострадала семья – госпитализированы 4-летняя девочка, ее мать и бабушка.

Ребенок находится в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами. Врачи борются за жизнь девочки, решается вопрос о транспортировке в больницу "Охматдет".

Напомним, в городе Шостка в Сумской области возобновили газоснабжение после массированных российских ударов. Аварийные работы продолжались около суток.