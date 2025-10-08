Росіяни атакували Корабельний район Херсона: є загиблі та поранена

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 8 жовтня, близько 07:30 російські війська атакували Корабельний район Херсона. Внаслідок обстрілу дві людини загинули, ще одна – поранена

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожого удару смертельні поранення дістала 62-річна жінка та літній чоловік, особу якого встановлюють.

Також до лікарні доставили 55-річну херсонку. У неї діагностували вибухову травму, поранення тулуба та кінцівок. Постраждала – під наглядом медиків.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти обстріляли Корабельний та Дніпровський райони Херсона. Є загиблий та поранені.