Два района Херсона под обстрелом россиян: есть погибший и пострадавшие

Иллюстративное фото: "Новости Донбасса"

Сегодня в полночь российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, из-под завалов дома спасатели извлекли тело погибшего мужчины, личность которого устанавливают.

Также в больницу доставили трех женщин в возрасте 51, 18 и 69 лет. Они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавшим была оказана медицинская помощь их отпустили на амбулаторное лечение.

По данным Херсонской ОВА, уже около 06:30 россияне обстреляли Днепровский район Херсона. В результате атаки 70-летний мужчина получил взрывную травму и обломочные ранения руки и ноги. Пострадавший госпитализирован.

Напомним, утром 7 октября российские войска также совершили атаку ударными беспилотниками по Сумам. Вражеские дроны попали в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе города.