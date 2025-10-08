Фото: ОВА

В ночь на 8 октября российские военные нанесли ряд ударов по Днепропетровщине

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Россияне били по Криворожскому району. Сначала атаковали Зеленодольскую громаду, а затем Новопольскскую – массированно применив ударные дроны. Пострадали два человека – мужчина и женщина, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Возникли пожары, их потушили. Повреждены объекты инфраструктуры.

Атаки также продолжались на Никопольщине – под обстрелами оказались Никополь и Марганец. Враг бил из РСЗО "Град", применял FPV-дроны и артиллерию.

Пострадали три человека – 18-летняя девушка и двое мужчин 26 и 45 лет. Их госпитализировали.

В результате обстрелов повреждены предприятие, религиозная организация, полтора десятка частных домов и пятиэтажка, три хозяйственных постройки, шесть авто и газопровод. Возник пожар, огонь потушили.

На Синельниковщине под ударом дронов оказались Межевская и Покровская громады. Возник пожар на балконе многоэтажки, его потушили. Частично разрушен один частный дом, еще шесть – повреждены.

По данным Воздушного командования, силы ПВО сбили над областью 29 беспилотников.

На фото – Никопольщина.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 510 ударов по территории 16 населенных пунктов Запорожской области. К счастью, обошлось без пострадавших.