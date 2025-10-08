08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08:44  08 октября
В Киеве малолетние дети подожгли подъезд многоэтажки
08:28  08 октября
На Киевщине умер мужчина, приехавший проходить военно-врачебную комиссию
UA | RU
UA | RU
08 октября 2025, 07:49

Ночная атака на Днепропетровщину: повреждены десятки домов и предприятие, ранены пять человек

08 октября 2025, 07:49
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В ночь на 8 октября российские военные нанесли ряд ударов по Днепропетровщине

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Россияне били по Криворожскому району. Сначала атаковали Зеленодольскую громаду, а затем Новопольскскую – массированно применив ударные дроны. Пострадали два человека – мужчина и женщина, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Возникли пожары, их потушили. Повреждены объекты инфраструктуры.

Атаки также продолжались на Никопольщине – под обстрелами оказались Никополь и Марганец. Враг бил из РСЗО "Град", применял FPV-дроны и артиллерию.

Пострадали три человека – 18-летняя девушка и двое мужчин 26 и 45 лет. Их госпитализировали.

В результате обстрелов повреждены предприятие, религиозная организация, полтора десятка частных домов и пятиэтажка, три хозяйственных постройки, шесть авто и газопровод. Возник пожар, огонь потушили.

На Синельниковщине под ударом дронов оказались Межевская и Покровская громады. Возник пожар на балконе многоэтажки, его потушили. Частично разрушен один частный дом, еще шесть – повреждены.

По данным Воздушного командования, силы ПВО сбили над областью 29 беспилотников.

На фото – Никопольщина.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 510 ударов по территории 16 населенных пунктов Запорожской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пожар обстрелы Днепропетровская область дрон пострадавшие беспилотники
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: в полиции рассказали подробности
08 октября 2025, 09:39
В Сумской области вражеский дрон попал в дом: пострадала семья, 4-летняя девочка – в тяжелом состоянии
08 октября 2025, 09:25
В Ровно женщина выпрыгнула из окна шестого этажа: подробности трагедии
08 октября 2025, 09:15
"Томагавки" и контроль: что на самом деле беспокоит Вашингтон
08 октября 2025, 09:14
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08 октября 2025, 08:57
"Миллионер из БЭБ": как во Львове семья чиновника зарабатывает на ресторане
08 октября 2025, 08:54
Россияне снова ударили по энергообъекту на Черниговщине: без света – более 4,5 тысячи абонентов
08 октября 2025, 08:46
В Киеве малолетние дети подожгли подъезд многоэтажки
08 октября 2025, 08:44
Украина может получить от Чехии партию модернизированных танков
08 октября 2025, 08:37
На Киевщине умер мужчина, приехавший проходить военно-врачебную комиссию
08 октября 2025, 08:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »