Фото: pixabay

Российские войска снова атаковали энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области

Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", передает RegioNews.

"Снова под прицелом Нежинщина и снова попадание в энергетический объект. Более 4,5 тысячи абонентов без электроснабжения", – говорится в сообщении.

Продолжаются восстановительные работы.

Напомним, Укрзализныця сообщила об изменениях в движении поездов Нежинского направления из-за ударов РФ. Временно не будут курсировать некоторые поезда.