В Одессе судили младшего инспектора отдела надзора и безопасности государственного учреждения «Северная исправительная колония №90» в Херсоне. Его признали виновным в государственной измене

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В ходе оккупации обвиняемый стал у россиян "заместителем дежурного помощника начальника Северной исправительной колонии №90" в незаконно созданном органе. На заседании мужчина подтвердил, что там работал. По его словам, однажды он получил зарплату в российских рублях.

Летом 2022 года там разместили русский флаг. При этом обвиняемый считает, что территории учреждения продолжали выполняться законы Украины. Ничего нового он не делал и считает, что законы не нарушал, и виновным себя не считает.

Свидетели подтвердили, что колония работала под российским флагом. По их словам, всем предлагали работать на РФ, но никого не заставляли. Некоторые из них отказались, и ничего за это не было.

Суд проанализировал все и пришел к выводу, что мужчина должен был выполнить алгоритм действий: продолжить работу в колонии, а после взятия оккупационными властями контроля над учреждением должен был покинуть ее. Обвиняемый не мог не понимать, что колония не подчинялась Украине.

Его приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

