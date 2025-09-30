Ілюстративне фото

В Одесі судили молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки державної установи «Північна виправна колонія №90» у місті Херсон. Його визнали винним у державній зраді

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Під час окупації обвинувачений став у росіян "заместителем дежурного помощника начальника Северной исправительной колонии №90" у незаконно створеному органі. На засіданні чоловік підтвердив, що він там працював. За його словами, одного разу він отримав зарплату в російських рублях.

Влітку 2022 року там розмістили російський прапор. При цьому обвинувачений вважає, що території установи продовжували виконуватися закони України. Нічого нового він не робив і вважає, що законів не порушував і винним себе не вважає.

Свідки підтвердили, що колонія працювала під російським прапором. За їхніми словами усім пропонували працювати на РФ, але нікого не змушували. Деякі з них відмовилися і нічого за це не було.

Суд проаналізував все та прийшов до висновку, що чоловік повинен був виконати алгоритм дій: продовжити працювати в колонії, а після взяття окупаційною владою контролю над установою повинен був залишити її. Обвинувачений не міг не розуміти, що колонія не підпорядковувалась Україні.

Його засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Хмельницькому затримали агента ФСБ під час виконання завдань ворога. Слідство встановило, що він передавав координати для можливих ракетно-дронових атак на військові та критичні об'єкти регіону.