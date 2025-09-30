15:26  30 вересня
"Подарунки для сім’ї": на Львівщині затримали контрабанду нових iPhone на 1,5 млн грн
13:46  30 вересня
На Прикарпатті жінку затримали за вбивство свекрухи
15:11  30 вересня
900 доларів за відстрочку: на Херсонщині викрили схему ухилення від мобілізації
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2025, 18:15

Інспектора колонії з Херсона визнали винним у державній зраді

30 вересня 2025, 18:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Одесі судили молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки державної установи «Північна виправна колонія №90» у місті Херсон. Його визнали винним у державній зраді

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Під час окупації обвинувачений став у росіян "заместителем дежурного помощника начальника Северной исправительной колонии №90" у незаконно створеному органі. На засіданні чоловік підтвердив, що він там працював. За його словами, одного разу він отримав зарплату в російських рублях.

Влітку 2022 року там розмістили російський прапор. При цьому обвинувачений вважає, що території установи продовжували виконуватися закони України. Нічого нового він не робив і вважає, що законів не порушував і винним себе не вважає.

Свідки підтвердили, що колонія працювала під російським прапором. За їхніми словами усім пропонували працювати на РФ, але нікого не змушували. Деякі з них відмовилися і нічого за це не було.

Суд проаналізував все та прийшов до висновку, що чоловік повинен був виконати алгоритм дій: продовжити працювати в колонії, а після взяття окупаційною владою контролю над установою повинен був залишити її. Обвинувачений не міг не розуміти, що колонія не підпорядковувалась Україні.

Його засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Хмельницькому затримали агента ФСБ під час виконання завдань ворога. Слідство встановило, що він передавав координати для можливих ракетно-дронових атак на військові та критичні об'єкти регіону.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
колаборант державна зрада Херсонська область
Погрожував вбивством власній сестрі: на Харківщині судили чоловіка, який перейшов на бік ворога
26 вересня 2025, 17:35
На Вінниччині повідомили про підозру мешканці Херсонщини за колабораційну діяльність
24 вересня 2025, 19:08
Російський "кріт" у лавах Повітряних Сил отримав 15 років за держзраду
24 вересня 2025, 18:45
Всі новини »
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
У Запоріжжі судитимуть посадовця, який "роздув" ціну на програмне забезпечення на понад мільйон гривень
30 вересня 2025, 19:17
На Київщині під час пожежі на СТО загинув 35-річний місцевий житель
30 вересня 2025, 19:03
У Києві водій Mercedes жорстоко побив велосипедиста: він виявився підозрюваним у корупції
30 вересня 2025, 18:55
У Дніпрі через атаку дронів пошкоджено понад 20 автівок і 15 будівель
30 вересня 2025, 18:48
У Києві померла жінка, поранена внаслідок російської атаки
30 вересня 2025, 18:35
На Житомирщині під час пожежі в будинку загинули дві людини
30 вересня 2025, 18:28
Розчленував і намагався спалити: чоловіка балетмейстерки Марії Холодної засудили за її вбивство
30 вересня 2025, 18:01
Мандрівка в обмін на долари: на Львівщині викрили ділка, який перевозив чоловіків за кордон
30 вересня 2025, 17:50
Смертельна ДТП на Рівненщині: водію загрожує ув'язнення
30 вересня 2025, 17:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »