16:42  24 сентября
Перепутал авто с военным: в Киеве мужчина поджег чужой пикап
11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2025, 19:08

В Винницкой области сообщили о подозрении жительнице Херсонщины за коллаборационную деятельность

24 сентября 2025, 19:08
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

СБУ и прокуратура расследуют коллаборационную деятельность жительницы Херсона, которая способствовала оккупантам во время войны

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Винницкая областная прокуратура сообщила о подозрении жительнице Херсонской области в коллаборационной деятельности. Женщине грозит до пяти лет заключения по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, подозреваемая во время оккупации села Новая Каменка Бериславского района с марта по октябрь 2022 года добровольно способствовала российским военным. Она организовывала расселение солдат, искала для них дома и даже требовала у местных жителей ключи от жилья. Кроме этого, женщина поставляла продукты питания на действовавшую в селе военную базу РФ.

Следствие установило, что за такие действия оккупационные власти предоставили ей протекцию и привилегии, недоступные другим жителям региона. После освобождения Херсона подозреваемая выехала на территорию Днепропетровской области.

После документирования преступных действий ее разыскали, задержали и сообщили о подозрении. Сейчас женщина находится под арестом, а предварительное расследование ведет следственный отдел Управления СБУ в Винницкой области.

Ранее сообщалось, один из самых ценных агентов ФСБ в рядах украинских Воздушных Сил приговорен к 15 годам за госизмену. Его разоблачение стало результатом масштабной спецоперации во Львовской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ оккупация оккупанты предательство Херсонская область коллаборант агент рф
Российский "крот" в рядах Воздушных Сил получил 15 лет за госизмену
24 сентября 2025, 18:45
Россияне убили семью в Донецкой области и удерживают ребенка как живой щит
24 сентября 2025, 13:14
Дрон и мина: на Херсонщине супруги получили ранения дважды за утро
24 сентября 2025, 12:49
Все новости »
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
Подделали документы и не вернули кредит: в Киеве двум бизнесменам светит тюрьма
24 сентября 2025, 19:54
В Тернополе из-за сломанного бачка мужчина "слил" в канализацию более 173 тысяч гривен
24 сентября 2025, 19:40
Масштабная фишинговая атака: мошенники прислали тысячам украинцев СМС от имени "Новой почты"
24 сентября 2025, 19:22
Женщины, студенты и курсанты: как гражданские готовятся защищать себя и родных в Запорожье
24 сентября 2025, 19:20
На Житомирщине появился памятник Кузьме Скрябину
24 сентября 2025, 18:57
Лубинец обратился в международные организации из-за расстрела гражданских в Донецкой области
24 сентября 2025, 18:53
Российский "крот" в рядах Воздушных Сил получил 15 лет за госизмену
24 сентября 2025, 18:45
Директор строительной компании обвиняется в хищении 6 млн грн на ремонт дома в Запорожье
24 сентября 2025, 18:29
Трагедия в Киевском СИЗО: умер обвиняемый в смерти другого заключенного
24 сентября 2025, 18:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »