Фото: Прокуратура Украины

СБУ и прокуратура расследуют коллаборационную деятельность жительницы Херсона, которая способствовала оккупантам во время войны

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Винницкая областная прокуратура сообщила о подозрении жительнице Херсонской области в коллаборационной деятельности. Женщине грозит до пяти лет заключения по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, подозреваемая во время оккупации села Новая Каменка Бериславского района с марта по октябрь 2022 года добровольно способствовала российским военным. Она организовывала расселение солдат, искала для них дома и даже требовала у местных жителей ключи от жилья. Кроме этого, женщина поставляла продукты питания на действовавшую в селе военную базу РФ.

Следствие установило, что за такие действия оккупационные власти предоставили ей протекцию и привилегии, недоступные другим жителям региона. После освобождения Херсона подозреваемая выехала на территорию Днепропетровской области.

После документирования преступных действий ее разыскали, задержали и сообщили о подозрении. Сейчас женщина находится под арестом, а предварительное расследование ведет следственный отдел Управления СБУ в Винницкой области.

