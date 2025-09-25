Херсонец, работавший на россиян в колонии, может сесть на 15 лет

Иллюстративное фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила 40-летнего жителя Херсона, который во время временной оккупации поддерживал российских захватчиков и занимал должность "младшего инспектора группы надзора отдела безопасности" в так называемой "Северной исправительной колонии №90"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина охранял камеры, где удерживали украинцев – участников движения сопротивления.

После освобождения города он пытался уйти от ответственности, скрываясь от следствия.

Сотрудники СБУ установили место его пребывания и задержали в Херсоне.

Сейчас злоумышленник сообщен о подозрении.

Мужчина находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области задержаны четыре человека по подозрению в работе на РФ. По данным следствия, они передавали врагу сведения об украинских военных и объектах критической инфраструктуры.