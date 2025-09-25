Херсонець, який працював на росіян у колонії, може сісти на 15 років

Ілюстративне фото: СБУ

Служба безпеки викрила 40-річного жителя Херсона, який під час тимчасової окупації підтримував російських загарбників та обіймав посаду "молодшого інспектора групи нагляду відділу безпеки" у так званій "Північній виправній колонії №90"

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік охороняв камери, де утримували українців – учасників руху опору.

Після звільнення міста він намагався уникнути відповідальності, переховуючись від слідства.

Співробітники СБУ встановили місце його перебування та затримали в Херсоні.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру.

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

