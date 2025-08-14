07:35  14 августа
14 августа 2025, 11:07

В Одесской области задержаны четыре человека по подозрению в работе на РФ

14 августа 2025, 11:07
Фото: Одесская областная прокуратура
Правоохранители задержали четырех местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, они передавали врагу сведения об украинских военных и объектах критической инфраструктуры.

Следователи установили, что инициатором этой деятельности был охранник спортивной школы, поддерживавший пророссийские взгляды. Он вышел на связь с представителем спецслужб РФ и согласился собирать разведданные. К своим действиям мужчина привлек еще трех знакомых: тренера спортивной секции, таксиста и его жену, работавшую в местном магазине.

С ноября 2024 по июнь 2025 года подозреваемые собирали и передавали информацию о расположении и перемещении подразделений Вооруженных Сил Украины, маршрутах перевозки вооружения, места дислокации техники, а также последствиях обстрелов. Данные получали как путем личного наблюдения, так и во время разговоров с местными жителями.

Все четверо задержанных находятся под стражей без права внесения залога. Им инкриминируется государственная измена и несанкционированное распространение данных о расположении ВСУ (ч.2 ст.111 и ч.2 ст.114-2 УК Украины).

Ранее сообщалось, в Харькове правоохранители разоблачили женщину, которая сотрудничала с российскими спецслужбами. По данным следствия, она передавала оккупантам сведения о вероятном расположении украинских военных возле зданий горсовета для подготовки ракетного обстрела.

