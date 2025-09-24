Перепутал авто с военным: в Киеве мужчина поджег чужой пикап

Фото: Национальная полиция

В Киеве задержали 22-летнего мужчину, который поджег пикап Ford местного жителя по заданию российских спецслужб, ошибочно считая его военным автомобилем

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Известно, что фигурант получил через мессенджер сообщение от куратора из страны-агрессора с предложением поджигать автомобили за вознаграждение. Ему обещали 2 000 долларов, но денег он так и не дождался.

Недавно в полицию Киева поступило сообщение о возгорании автомобиля Ford в Соломенском районе.

На место происшествия быстро прибыли спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа. Установлено, что поджог был осуществлен с помощью воспламеняющейся жидкости.

Следователи задержали мужчину. Ему сообщено о подозрении. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове сообщили о подозрении 19-летнему парню. Известно, что он поджигал автомобили за денежное вознаграждение. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.