11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
07:12  24 сентября
Конфликт на уроке физкультуры: в Винницкой области учителю сообщили о подозрении
24 сентября 2025, 16:42

Перепутал авто с военным: в Киеве мужчина поджег чужой пикап

24 сентября 2025, 16:42
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве задержали 22-летнего мужчину, который поджег пикап Ford местного жителя по заданию российских спецслужб, ошибочно считая его военным автомобилем

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Известно, что фигурант получил через мессенджер сообщение от куратора из страны-агрессора с предложением поджигать автомобили за вознаграждение. Ему обещали 2 000 долларов, но денег он так и не дождался.

Недавно в полицию Киева поступило сообщение о возгорании автомобиля Ford в Соломенском районе.

На место происшествия быстро прибыли спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа. Установлено, что поджог был осуществлен с помощью воспламеняющейся жидкости.

Следователи задержали мужчину. Ему сообщено о подозрении. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове сообщили о подозрении 19-летнему парню. Известно, что он поджигал автомобили за денежное вознаграждение. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

РФ поджог Киев авто сотрудничество с врагом спецслужбы поджигатель
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
На Харьковщине обсудят, как наладить сотрудничество бизнеса с налоговой
24 сентября 2025, 17:27
Силы обороны Украины ударили по нефтеперерабатывающим и военным объектам РФ
24 сентября 2025, 17:16
От забавных до необычных: какие имена и отчество выбирают украинцы – статистика Минюста
24 сентября 2025, 17:09
В Ровно BMW врезался в дерево и опрокинулся: водитель не пострадал
24 сентября 2025, 16:59
В Харьковской области пешеход пострадал в ДТП: водитель Daewoo сбил 56-летнего мужчину
24 сентября 2025, 16:17
ООН запускает бесплатный менторский проект для женщин-предпринимателей в Украине
24 сентября 2025, 16:10
Враг ударил "Искандерами" по учебному подразделению ВСУ: есть потери
24 сентября 2025, 15:35
На Запорожье российские дроны убили женщину и ранили супругов
24 сентября 2025, 15:33
В Украине разоблачили сеть нарколабораторий с прибылью 16 млн грн ежемесячно: будут судить 11 фигурантов
24 сентября 2025, 15:16
